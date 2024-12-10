İsrail'in Suriye'deki ilerleyişine Türkiye'den sert tepki

Haber Merkezi

Suriye’de 63 yıllık Baas iktidarının ve Esad Ailesi'nin 51 yıllık dikta yönetiminin sona ermesini İsrail, kendisi açısından fırsata çevirmeye çalışıyor.

İsrail, hava savunma sistemlerini ve kimyasal silah üretme kapasitesini yok etmek için pazar gününden beri Suriye’yi ağır bir bombardıman altına aldı.

Bu hava bombardımanlarının yanı sıra İsrail, ordusu karadan da Golan Tepeleri'nin Suriye tarafında kalan tampon bölgeye de bunun ötesine de girdi.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye topraklarında devam eden işgalci eylemlerini kınadı:

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz.

"İŞGALCİ ZİHNİYET"