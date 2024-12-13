İsrail'in Suriye'deki sinsi planı: Suriye'de işgal ettikleri bölgede aylarca kalacaklar

AA & Ensonhaber

Suriye’de 27 Kasım’da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık’ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam’ın 20 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

ŞAM'IN 20 KİLOMETRE YAKINLARINA KADAR SOKULDULAR

Bir diğer yandan İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından 48 saat içinde Suriye'de 350'den fazla saldırı düzenledi.

Hava saldırılarında gelişmiş savunma sistemlerinin ve uçak filolarının büyük kısmı imha edildi.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan duyuruda ayrıca Suriye'deki Rus yapımı SU-22 ve SU-24 uçak filolarının tamamen kullanılamaz hale getirildiği, hava kuvvetlerinin de yaklaşık yüzde 40'ının imha edildiği savunuldu.

SAVUNMA SİSTEMLERİ VE UÇAK FİLOLARINI VURDULAR: SAVAŞ GEMİLERİ DE KULLANILAMAZ HALDE

9 Aralıkta ise Latkiye limanına düzenlenen hava saldırısında, Suriye'nin Sovyet döneminden kalma donanması İsrail saldırısı sonucu büyük hasar aldı, birçok savaş gemisi kullanılamaz hale geldi.

İsrail ordu radyosu, 10 Aralık günü bu saldırıları "İsrail tarihinin en büyük hava saldırılarından biri" olarak tasvir etti.

'TAMPON BÖLGEDE KALACAĞIZ'

Yaşananların ardından İsrail Savunma Bakanlığı'ndan Suriye'yle ilgili bir açıklama yapıldı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Yisrael Katz, İsrail ordusunun, Suriye'de Baas iktidarının devrilmesinin ardından Hermon Dağı'ndaki işgal edilen tampon bölgede kalmaya devam edeceğini belirtti.

Katz, bu doğrultuda orduya Hermon Dağı'nda işgal edilen tampon bölgede kış aylarında kalması için gerekli hazırlıkları yapması talimatını verdi.

İŞGAL KIŞ AYLARINDA DA SÜRECEK

Daha önce tampon bölgedeki işgalin "geçici" olacağını savunan Katz, "Suriye'de yaşananlar nedeniyle Hermon Dağı'nı ele geçirmemiz büyük bir güvenlik önemi taşıyor ve İsrail ordusunun bölgedeki hazırlıklarının sağlanması, birliklerin zorlu hava koşullarında orada kalabilmesi için her şeyin yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Katz, dün Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer askeri yetkililerle Suriye'deki durumu değerlendirmek için toplantı yapmıştı.

GOLAN TEPELERİ 1967'DEN BERİ İŞGAL ALTINDA

Hermon Dağı'ndaki işgalin kış aylarında da devam etmesine yönelik karar, bu toplantının ardından geldi.

Öte yandan İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.