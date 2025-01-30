İsrail’in UNWRA'ya yönelik 'yasaklama' kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

İHA

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'un UNRWA (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) ile iletişimi 2 gün içinde keseceklerini söylemesi ve bazı kararlar aldıklarını duyurması üzerine tepki sesleri yükseldi.

İsrail tarafından alınan kararda, UNRWA'dan işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurması ve yerleşkelerini de 48 saat içinde boşaltması istendi.

Yaşanan gelişmeler sonrası bir tepki de Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

HUKUKA GÖRE AÇIK İHLAL VURGUSU

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, UNWRA’nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerinin yasaklama kararının uluslararası hukuka göre açık bir ihlal olduğunu belirtti.

"İSRAİL'İN, BU KARARLA FİLİSTİN MÜLTECİLERİNİN GERİ DÖNÜŞ HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLEDİĞİ HEDEFLEDİĞİ AÇIKTIR"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail'in, Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan işgal ve ilhak politikalarının yeni bir aşamasını teşkil eden bu adımı kınıyoruz. İsrail'in, bu kararla Filistin mültecilerinin geri dönüş hakkını ortadan kaldırmayı hedeflediği de açıktır. 1949 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından kurulan ve BM üyesi ülkelerin güçlü desteğiyle faaliyetlerini sürdüren UNRWA, en zorlu şartlarda milyonlarca Filistinliye insani yardım ve temel hizmetleri ulaştırmaktadır. Bu kritik dönemde uluslararası toplumu UNRWA’ya sahip çıkmaya ve bölgesel barış için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. Türkiye, UNRWA'yı desteklemeye ve Filistin halkının haklarını savunmaya kararlılıkla devam edecektir.

NE OLMUŞTU

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, basın toplantısı düzenledi.

Danon, UNRWA'dan işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurması ve yerleşkelerini de 48 saat içinde boşaltmasını istedi.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Kabul edilen bu yasa 30 Ocak'ta yürürlüğe girecek.