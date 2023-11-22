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Savaş bölgesinden gelen görüntüler, yürekleri sızlatıyor.
İsrail, tüm gücüyle Gazze Şeridi'ne bomba yağdırmaya devam ediyor.
Havadan, karadan ve denizden saldıran İsrail ordusu, sivilleri hedef alıyor.
Ambulansı hedef aldılar
Son olarak yerinden edilerek güneye doğru yola çıkan ve savaştan kaçan siviller, tahliye edilirken saldırıya uğradı.
Ambulansın yakınına hava saldırısı düzenlendi. Çevredeki binalar bombardımana uğradı.
Kameraya yansıdı
Korku dolu anlar ise ambulansın içinden kaydedildi.
Görüntülerde bomba sesleri ve çığlıklar yer aldı. Aracın içinde ise kadınlar ve çocukların olduğu görüldü.
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