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İsrail'in yaralıların bulunduğu ambulansın çevresini bombaladığı anlar

İsrail'in yaralıların bulunduğu ambulansın çevresini bombaladığı anlar Saldırı altındaki Gazze’de siviller tahliye edilirken bir ambulansın yakınına hava saldırısı düzenlendi. Korku dolu anlar kameraya yansırken, ambulansın içinde kadın ve çocukların olduğu görüldü.