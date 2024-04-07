İsrail'in yardım kuruluşu aracına saldırısına İngiltere'den tepki İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yardım götüren yardım kuruluşu aracını hedef alarak 7 kişinin ölümüne sebep olmasına İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, "İsrail'e desteğimiz kayıtsız şartsız değil" diyerek tepki gösterdi

İHA

Gazze'de kan durulmuyor...

Hedef gözetmeksizin saldırılarını sürdüren İsrail ordusu geçtiğimiz hafta yardım kuruluşu aracını bombalayarak 7 kişinin ölümüne sebep oldu.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde görev yapan World Central Kitchen’a (WCK) bağlı çalışanlara yönelik saldırısına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

İngiltere'den İsrail'e tepki

Öldürülenler arasında 3 İngiliz'in bulunması nedeniyle saldırı, İngiltere’den de tepki gördü.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İngiltere’nin en büyük gazetesi The Sunday Times’daki köşe yazısında İsrail’e desteğin kayıtsız şartsız olmadığını yazdı.

"İnsani hukuka uymalarını bekliyoruz"

Cameron, “Desteğimiz kayıtsız şartsız değil. Böylesine gururlu ve başarılı bir demokrasinin kendisine meydan okunduğunda bile uluslararası insani hukuka uymasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi’ndeki insani duruma da değinen Cameron, İsrail’İn daha fazla yardıma izin vermemesi halinde kitlesel açlık riskinin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Cameron, Birleşik Krallık’ın 7 Ekim’den bu yana en önemli odak noktasının “esirlere ve ailelere destek” olduğunu belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)