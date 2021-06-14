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    İsrail'in yeni başbakanı Naftali Bennett'in xenofob olduğu ortaya çıktı

    İsrail'in yeni başbakanı Naftali Bennett'in xenofob olduğu ortaya çıktı

    12 yıllık Netanyahu döneminin sona ermesiyle koltuğa oturan Bennett'in; yabancı insanlara karşı rahatsızlık duyduğu psikolojik bir hastalığı var.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 11:59
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    İsrail'de, Gelecek Var ve Yamina Partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin güvenoyu almasıyla 12 yıldır devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu dönemi bitti.

    Böylelikle İsrail'in yeni Başbakanı, aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri ve eski İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett oldu.

    HEM MÜSLÜMAN DÜŞMANI HEM XENOFOB

    İsrail'in 49 yaşındaki milliyetçi dindar çizgideki yeni Başbakanı Naftali Bennett, Filistin karşıtı aşırı sağcı görüşleri ile tanınmakla birlikte kendisi ayrıca bir xenofob

    XENOFOB NEDİR

    Xenofob; diğer bir adıyla Zenofobi...

    Zenofobi kelime anlamı olarak yabancı korkusu anlamına geliyor.

    Genellikle kendisine benzemeyen, farklı kültürlerde yetişmiş yabancı insanlara karşı duyulan rahatsızlık...

    Ancak bu rahatsızlığın içinde hem korku hem de nefret var. Zenofobi kavramı genel olarak kültürel farklılık ve bir başkasına duyulan öfke şeklinde açıklanıyor.

    İsrail in yeni başbakanı Naftali Bennett in xenofob olduğu ortaya çıktı #1

    İsrail in yeni başbakanı Naftali Bennett in xenofob olduğu ortaya çıktı #2

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