İsrail'in zorla göç ettirdiği Gazzeliler çile yolundan geçiyor İsrail ordusunun yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde yerinden ederek güneye gitmeye zorladığı Gazzelilerin göç yolundan trajik görüntüler geliyor.

AA

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü vahşet bir ayı geçti...

Binlerce sivilin öldüğü saldırılar sonrası dünya sessizliğini koruyor.

1 milyondan fazla kişi sürgün etmek istiyorlar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla kişinin Gazze Vadisi’nin güneyine gitmesi yönündeki çağrılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, evleri bombalanarak yerinden edilen binlerce sivilin sığınmak zorunda kaldığı hastaneleri de hedef alarak buradaki insanları yine göçe zorluyor.

Yoğun saldırı altındaki bölgeden ayrılmak zorunda kalan Gazzeliler için güneye göç bir "çile yoluna" dönüştü.

Yaralılar, tekerlekli sandalye ile taşınan siviller

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çok sayıda kadın, çocuk ve yaşlının trajik koşullarda yollara düştüğü görüldü.

Yaya halde göç ettirilenler arasında yaralı durumda olanlar, tekerlekli sandalyede götürülenler ve koltuk değnekleri ile yürümeye çalışanlar dikkati çekti.

Bir kadının, iki küçük çocuğunu ayrı ayrı bebek araç koltuklarında sürükleyerek taşıdığı görüntüler yürekleri burktu.

Nekbe’yi (Büyük Felaket) ikinci kez yaşıyorlar

Tehcire zorlanan kişilerden Filistinlilerden biri, kameralara, “Nekbe’yi (Büyük Felaket) ikinci kez yaşadıklarını” söyledi.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de tarihi Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla zorunlu göçe ve katliamlara maruz kaldıkları o güne "Büyük Felaket" anlamına gelen "Nekbe" ismini veriyor.

“Güvenli koridor” da güvenli değil

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla kişinin tahliye edilmesi çağrısı yapmış ve yerinden edilenlerin geçişi için "güvenlik koridorları" bulunduğunu öne sürmüştü.

Ancak İsrail ordusu, güneye göç eden Filistinlileri de hedef almaya devam ediyor.

Filistinli yetkililer, Gazze Şeridi'nde "güvenlik koridoru" veya güvenli bir alanın bulunmadığını, İsrail ordusunun siviller ve hastaneler dahil olmak üzere saldırılarını sürdürdüğünü belirtiyor.

Gazze'deki hükümetin basın ofisi daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in "güvenli koridorlar" olarak tanımladığı yolları kullanarak göç eden Filistinlilerin hedef alınması sonucu çok sayıda kişinin yollarda öldüğünü duyurdu.

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada da, İsrail savaş uçaklarının güneydeki Han Yunus kentinde sivillerin bulunduğu bir evi bombaladığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)