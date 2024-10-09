İsrail'in zulmü onları da vurdu: Gazze'nin en yaşlı ve en genç kurbanı Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerini açıkladı. Listede en çok dikkat çeken detay ise Filistin'de hayatını kaybeden en yaşlı adam ile sadece 2 saat yaşayan bebek oldu.

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Haber Merkezi

Filistin Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz ay İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 34 bin 344 Filistinlinin kimlik bilgileriyle birlikte açıkladı. The Guardian, bu listeyi kullanarak en yaşlı kurban olan 101 yaşındaki Ahmed el-Tahrawi ve sadece iki saat yaşayan Waad Walid Samir el-Sabah'ın ailelerini buldu.

İSRAİL'İN EN YAŞLI KURBANI 101 YAŞINDAYDI

Ahmed el-Tahrawi, 1922'de o dönem İngiliz mandası altındaki Filistin'de al-Masmiyya köyünde doğdu. 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasının ardından gerçekleşen Nekbe (Felaket) sırasında ailesiyle birlikte köyünden kaçmak zorunda kaldı.

O yıl 26 yaşındaydı ve iki oğlu vardı; ancak oğulları bu yolculukta hayatını kaybetti. Tahrawi ve eşi, Gazze'deki Bureyc mülteci kampında hayatlarını yeniden inşa etti.

Hayatı boyunca terzi olarak çalıştı, küçük bir dükkan açtı ve geniş bir aile kurdu. Tahrawi, torunlarının torunlarını görecek kadar uzun yaşadı. Son anlarına kadar zihinsel ve fiziksel olarak aktifti.

Saldırıların başında, evinin çatısı güvenli olmadığı için kızının beton çatılı evine taşındı. Ancak, 23 Ekim'de o ev de bombalandı.

Tahrawi, iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı, ancak hastanelerin dolu ve tıbbi ekipmanın yetersiz olması nedeniyle bir hafta sonra hayatını kaybetti.

EN KÜÇÜK KURBAN: WAAD WALİD SAMİR EL-SABAH

Waad, doğmadan önce annesi Salam el-Sabah, 15 Şubat'ta bir İsrail hava saldırısında evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kaldı.

Hamileliğinin dokuzuncu ayında olan Salam, enkazdan çıkarıldıktan sonra hastaneye yetiştirildi, ancak kurtarılamadı.

Doktorlar acil sezaryenle bebeği aldı ve Waad yoğun bakıma alındı, ancak sadece iki saat yaşayabildi.

Waad ve annesi aynı kefene sarılarak, annesinin 11 yaşındaki oğlu Asid’in yanına defnedildi.

Aile, saldırıların başında kuzeydeki evlerinden kaçmak zorunda kalmış, aylarca akraba evlerinde ve sığınaklarda kalmıştı. Ancak evlerinin bulunduğu alandaki İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından, hasarlı olmasına rağmen evlerine dönmeye karar verdiler. Ancak İsrail’in uyarı yapmadan gerçekleştirdiği saldırı sonucunda, bu karar onlara hayatlarına mal oldu.