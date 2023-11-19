Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrailli ailelerin yardım isteğine yanıt verdi: MİT'i devreye soktuk İsrailli rehinelerin aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup yazarak yakınları için yardım istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili, "Bu konuyla ilgili İstihbarat Teşkilatımızı devreye soktuk, şimdi onlar bu konuyu araştırıyorlar. Bir netice alabilmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı 42 gündür aralıksız sürüyor.

Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin aileleri de sık sık hükümetlerini protesto ederek seslerini duyurmaya çalışıyor.

İsrail yönetiminden umduğunu bulamayan aileler, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a devreye girmesi için mektup yazdı.

Yardım talep edilen mektubu İsrail'deki 'Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu' kaleme aldı ve "Bizler, tarifsiz acı ve ıstıraba neden olan bu krize müdahale etmenizi istemek için sizin yardımınızı talep ediyoruz. Kaçırılmalarından bu yana çocuklarımız, eşlerimiz, kocalarımız, ebeveynlerimizle iletişim kuramadık." ifadelerine yer verildi.

İsrailli aileler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri olarak eşsiz bir konumda olduğunuza inanıyoruz

Yine mektupta, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkili konumu vurgulandı:

"Orta Doğu'da, müslüman dünyasında ve ötesinde geniş nüfuza sahip, bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri olarak, bize yardım edebilecek eşsiz bir konumda olduğunuza inanıyoruz. Bu nedenle, esirlerin sağlık durumları ile ilgili bilgi almak, gerekli tıbbi ihtiyaçlarının gecikmeden sağlanmasını kolaylaştırmak ve derhal serbest bırakılmalarını sağlamak için size çağrıda bulunuyoruz."

"İsraillilerin de Filistinlilerin de esir tutulmasını istemeyiz"

Yaşananların ardından Almanya'daki temaslarının ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İsrailli rehinelerin ailelerinin yazdığı yardım çağrısı içeren mektup hatırlatıldı.

"Hamas'ın elinde tuttuğu İsraillilerin ailelerince tarafıma yazılmış mektupta bizim yakınlarının salıverilmesi ile ilgili devreye girmemiz talep ediliyor. Biz İsraillilerin de Filistinlilerin de esir tutulmasını istemeyiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, Hamas'ın bu rehineleri bırakmamak gibi bir bakış açısı bulunmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili konuşmasına şöyle devam etti: