İsrailli askerlerin Filistinli rehinelere işkencesi İsrail askerleri, rehin aldıkları 2 Filistinliye İsrail bayrağı önünde zorla "Yaşasın İsrail" dedirtti.

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ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürüyor.

20'nci gününe girilen bombardımanlar devam ederken, binlerce sivil hayatını kaybetti.

Son bilgilere göre 6 bini aşkın kişinin can verdiği aktarıldı.

Savaşa dair bir diğer konu ise rehineler.

Filistinli rehinelere İsrail bayrağı tutturdular

İsrail, elinde bulundurduğu Filistinli rehinelere adeta işkence uyguluyor.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde İsrail askerleri, iki Filistinli rehineye İsrail bayrağı tutturdu.

Çaresizlikleri yüzlerinden okunan rehinelere "Yaşasın İsrail" dedirtildi.