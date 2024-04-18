İsrailli bakandan skandal sözler: Filistinliler infaz edilmeli
AA

İsrail, Gazze'de masumları öldürmeye devam ediyor.

Binlerce masumu öldüren İsrail cephesinden ise skandal açıklamalar geliyor.

Bu açıklamayı yapanlardan birisi de İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir...

Ben-Gvir, X hesabından açıklamada bulundu.

Skandal sözler

Aşırı sağcı Yahudi Gücü partisinin lideri olan Ben-Gvir, "İsrail hükümetinin, Filistinli esirler için 936 ek gözaltı yeri inşa etmesine izin veren önerisini onaylamasından mutlu" olduğunu ifade ederek, "Ek inşaat, cezaevine daha fazla terörist alınmasını sağlayacak ve cezaevindeki tutukluluk krizine kısmi bir çözüm getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistinlilere yönelik ölüm..."

Ben-Gvir, "Filistinlilere yönelik ölüm cezasının hapishanelerin aşırı kalabalıklaşması sorununa doğru çözüm olduğunu" kaydetti.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)