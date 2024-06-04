İsrailli bakanın gözü döndü: Gazze'ye insani yardımlar 2 ay durdurulsun İsrail'de Filistin düşmanı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ordunun Gazze'deki saldırılarında konumunu güçlendirmek için bölgeye insani yardımların bir veya iki ay durdurulmasını istedi.

AA

İsrail, 7 Ekim 2023'te başladığı Gazze katliamına hız kesmeden devam ediyor.

İnsanlık suçu işlenen bölgede sivil can kaybı 40 bine dayanırken İsrail kana doymuyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Ordu Radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarda konumunu güçlendirmek için daha ileri adımlar atması gerektiğini savundu.

"İnsani yardımları durdurmak gerekiyor"

İsrail'in Gazze'ye insani yardımı durdurması gerektiğini savunan Ben-Gvir, "Gazı kesmek, 'artık insani yardım yok' demek gibi henüz yapmadığımız şeyler var, bunları yapmadık. Bir iki ay yapalım, onları o zaman görelim." dedi.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, son dönemde Başbakan Binyamin Netanyahu ile Gazze'de esir takası ve ateşkes konusunda ciddi gerilimler yaşıyor.

Netanyahu'ya ateşkes tepkisi

Ben-Gvir, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası konusunda açıkladığı mutabakatın taslağının kendisine gösterilmediğini belirterek, "Sayın Başbakan (Binyamin Netanyahu) neyi gizliyorsunuz?" sözleriyle Netanyahu'ya tepki göstermişti.

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)