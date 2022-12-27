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    İsrailli elçi Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

    İsrailli elçi Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

    Büyükelçi Lillian, Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edildi. Lillian, kabul sırasında güven mektubunu takdim ederken Türkçe diyalog kurdu.
    • 27.12.2022 - 16:23
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 16:57
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    Türkiye ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerde yeni bir dönem başladı.

    2018'de Gazze'de yaşananlar nedeniyle seviyesi düşürülen ilişkiler normale döndü.

    Büyükelçi Lillian Külliye'de

    İki ülke tekrar karşılıklı elçi atama konusunda anlaşırken, Şakir Özcan Torunlar, geçtiğimiz ekim ayında Türkiye'nin İsrail büyükelçisi olarak atandı.

    Daha sonra ise İsrail, Ankara Büyükelçisi olarak Irit Lillian isminde karar kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçi Lillian'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

    İsrailli elçiden Türkçe diyalog

    Külliye'deki kabulde, Büyükelçi Lillian, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Lillian'ın Türkçe "Nasılsınız?" diye sorması üzerine Erdoğan, "Sağ olun, siz nasılsınız?" yanıtını verdi.

    İsrailli elçi Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu VİDEO

    Hatıra fotoğrafı çektirildi

    Lillian'ın bazı Büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

    İsrailli elçi Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu sundu #1

    Uruguay Büyükelçisi'nden güven mektubu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus'u da kabul etti.

    Kabulde, Büyükelçi Cayrus, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Cayrus'un, eşi ve oğlu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

    İsrailli elçi Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu sundu #2

    Sri Lanka Büyükelçisi Külliye'de

    Öte yandan Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake Külliye'de kabul edildi.

    AA'nın aktardığına göre, güven mektubu takdiminin ardından Dissanayake'nin eşi ve çocuğu ile bazı Büyükelçilik mensupları, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

    İsrailli elçi Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu sundu #3

    Kırgızistan Büyükelçisi, güven mektubu sundu

    Külliye'deki kabul töreni, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ile devam etti.

    Büyükelçi Kazakbaev, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi.

    İsrailli elçi Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu sundu #4

    İsrailli elçi Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu sundu #5

    İsrailli elçi Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu sundu #6

    İsrailli elçi Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu sundu #7

    İsrailli elçi Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu sundu #8

    İsrailli elçi Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu sundu #9

    İsrailli elçi Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu sundu #10

    İsrailli elçi Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu sundu #11

    İsrailli elçi Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu sundu #12


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