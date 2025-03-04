İsrail eski Savunma Bakanı: Esirler bırakılmadan saldırılar başlamamalı

AA

Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Temmuz 2024'te katıldığı bir törende 7 Ekim'le alakalı Netanyahu dahil herkesin soruşturulması gerektiğini ifade etti.

Netanyahu, birçok konuda fikir ayrılıkları yaşadığı Gallant'ı 5 Kasım 2024'te görevden aldı.

"KURTARILACAK ESİR KALMAYACAK"

Yoav Gallant, New York'ta yaptığı konuşmada, İsrailli esirler serbest bırakılmadan Gazze'ye saldırılar düzenlenmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Gallant, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamadan Gazze'ye saldırılara dönülmesi halinde geride kurtarılacak esir kalmayacağını öne sürdü.

ESİRLERLE UZUN GÖRÜŞMELER YAPTI

Serbest kalan İsrailli esirlerle uzun görüşmeler yaptığını belirten Gallant, "Onlar için en önemli şey arkadaşlarının geri getirilmesi." dedi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Hamas'ın İsrailli esirleri teslim etmemesi durumunda daha ileri adımlar atacakları tehdidinde bulundu.

GALLANT'TAN KOMİSYON KURULMASI ÇAĞRISI

Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, 7 Ekim’de yaşananlara ilişkin bir devlet soruşturma komisyonu kurulması çağrısını yineleyerek şu sözleri kullandı:

En önemli şey 7 Ekim'de yaşananlara benzer olayların gelecekte nasıl önlenebileceğidir. Bunu yapmak için dersler çıkarmalısınız ve dersler çıkarmak için de İsrail'in eylemlerini yeniden sorgulamalısınız.

GÜVENLİK YETKİLİLERİYLE TERS DÜŞÜYOR

Başbakan Netanyahu, söz konusu soruşturma komisyonun Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılmasından sonra kurulmasını savunuyor.

İsrail Başbakanı'nın bu tutumu nedeniyle sık sık güvenlik yetkilileriyle ters düştüğü belirtiliyor.