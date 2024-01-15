İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'e sınır dışı kararı Trabzonspor maçında attığı golün ardından bileğindeki "7 Ekim saldırısının 100'üncü günü" ifadesi ve Davut yıldızının yer aldığı yazıyı kameralara gösteren Antalyasporlu Sagiv Jehezkel, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. İsrailli futbolcunun sınır dışı edilmesine karar verildi.

İHA

Süper Lig'in 20. haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, attığı golden sonra İsrail’in, Gazze’de yaptığı katliamı destekler nitelikte bir hareket yaptı.

İsrailli futbolcu Jehezkel, tepki çeken hareket nedeniyle gözaltına alındı.

Jehezkel, bugün sabah saatlerinde Antalya Emniyet’indeki işlemlerin ardından Güvenlik Şube ekipleri tarafından, Terörle Mücadele Savcılığı'nda ifadesi alınmak üzere Antalya Adliyesi'ne getirildi.

İfade verdikten sonra serbest bırakıldı

Yaklaşık 45 dakika savcılıkta tercüman aracılığıyla ifade veren Jehezkel, serbest bırakıldı.

Yaşananların ardından Türkiye'deki geleceği merak edilen Jehezkel ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Jehezkel'in Türkiye'den deport (sınır dışı) edileceği öğrenildi.

Sözleşme fesih işlemleri sürüyor

Öte yandan Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, Jehezkel’in bugün özel uçakla ülkesine gideceğini söyledi.

Evren, Antalyaspor’un sözleşmeyi fesihle ilgili hukuki işlemleri sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ise "Antalyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA nezdinde 4'lü görüşme gerçekleştiriliyor. Sözleşmesiyle ilgili son durum yarın netlik kazanacak. Antalyaspor siyaset üstü bir kurumdur. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)