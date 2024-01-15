İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı: Kimseyi kışkırtmak için yapmadım Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekleyici bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve sonrasında gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel ifadesinde, "Kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim" dedi.

DHA

Süper Lig'in 20'nci haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç, tepkilere neden oldu.

Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi.

Yazıda, İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekti.

Attığı golden sonra yaptığı sevinçle büyük tepki topladı

Sagiv Jehezkel hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Antalyaspor yönetimi de futbolcunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İsrail katliamını savunan futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sagiv Jehezkel'i gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel, tercüman aracılığıyla ifade verdi. Jehezkel ifadesinde, kimseyi kışkırtmak gibi bir amacının olmadığını iddia etti.

"Kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım: Savaşın bitmesini istiyorum"

Savaş yanlısı bir insan olmadığını da aktaran Jehezkel, ifadesinde şunları söyledi:

"Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı." dediği öğrenildi.

Sagiv Jehezkel, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilecek.

Filistin için saygı duyuruşuna katılmak istememişti

Öte yandan Jehezkel, Antalyaspor'un Gaziantep FK deplasmanında oynanacak maç öncesi Filistin için yapılan saygı duruşuna katılmak istememesi üzerine 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)