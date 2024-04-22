İsrailli gazeteciden Gazze'de katliam çağrısı: En ağır ölümü hak ediyorlar İsrail ordusunun yoğun bombardımana tuttuğu bölgede Filistin halkının sahildeki görüntülerine tepki gösteren İsrailli gazeteci Yehuda Shlezinger, saldırıların artması gerektiğini savundu.

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AA

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda kan donduran anlar yaşandı.

Programa katılan İsrailli gazeteci Yehuda Shlezinger, yaptığı açıklamalarla katliam çağrısında bulundu.

Shlezinger, uzun zamandır gördüğü en rahatsız edici fotoğrafların Gazzelilerin sahilde eğlenirken çekilmiş fotoğrafları olduğunu söyledi.

"Acılı bir ölümü hak ediyorlar"

"Gazze Şeridi'nde masum tek bir insan yok." ifadelerini kullanan Shlezinger, "Oradaki insanlar ölümü, ağır bir ölümü, acılı bir ölümü hak ediyor, bunun yerine onları kumsalda keyif yaparken, eğlenirken görüyoruz." diye konuştu.

"Gazzelilerin kanından oluşmuş nehirler görmeliydik"

Shlezinger, şu ifadeleri kullandı:

"Orada masum yok ve açlıktan ölmek, ağır işkencelere maruz kalmak yerine, bombardımandan saklanmak yerine kumsalda eğleniyorlar. Gazzelilerin kanından oluşmuş nehirler görmeliydik ta ki liderlerine gelip (esirleri) serbest bırakmalarını söyleyene kadar."

Bölgedeki son durum

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı.

İsrail, uluslararası yasaları ihlal ederek, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne, özellikle karadan insani yardım erişimini kısıtlıyor.

Krize çözüm bulmak amacıyla Arap ve yabancı ülkeler, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine havadan yardım göndermek için işbirliğini sürdürüyor ancak yardım yetersiz kalıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)