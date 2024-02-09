Gazze'de İsrail zulmü devam ediyor.
7 Ekim'den bu yana saldırı altında olan Gazze halkı yaşam mücadelesi veriyor.
Tüm uluslararası uyarıları hiçe sayan İsrail ordusu, saldırılan şiddetini her geçen gün daha da artıyor.
Can kaybı 27 bin 840'a ulaştı
Saldırıların şiddeti artarken, 126 gündür hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 840’a, yaralıların sayısı ise 67 bin 317’ye yükseldi.
Bombaların esiri olan Gazze halkı, bir yandan saldırılarla, bir yandan da açlıkla mücadele etmeye çalışıyor.
Savaştan kaçıp Refah kentine sığınan Filistinliler, hayatta kalmak için insani yardım bekliyor.
Yardım tırları engellendi
İsrail'de sivil vatandaşlar, açlık yaşadığı, temiz su ve barınmadan yoksun yaşam mücadelesi verdiği Gazze'ye yardım götürmek için Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapmayı bekleyen yardım tırlarını engelleme girişimine devam etti.
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