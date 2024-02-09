İsrailli sivil Yahudiler Gazze'ye insani yardımı tırlarını engellemeye çalıştı İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken fanatik Yahudi yerleşimciler bir kez daha Refah kentine sığınan Gazzeliler için gelen insani yardım tırlarını engelleme girişiminde bulundu.

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ensonhaber.com

Gazze'de İsrail zulmü devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana saldırı altında olan Gazze halkı yaşam mücadelesi veriyor.

Tüm uluslararası uyarıları hiçe sayan İsrail ordusu, saldırılan şiddetini her geçen gün daha da artıyor.

Can kaybı 27 bin 840'a ulaştı

Saldırıların şiddeti artarken, 126 gündür hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 840’a, yaralıların sayısı ise 67 bin 317’ye yükseldi.

Bombaların esiri olan Gazze halkı, bir yandan saldırılarla, bir yandan da açlıkla mücadele etmeye çalışıyor.

Savaştan kaçıp Refah kentine sığınan Filistinliler, hayatta kalmak için insani yardım bekliyor.

Yardım tırları engellendi

İsrail'de sivil vatandaşlar, açlık yaşadığı, temiz su ve barınmadan yoksun yaşam mücadelesi verdiği Gazze'ye yardım götürmek için Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapmayı bekleyen yardım tırlarını engelleme girişimine devam etti.