İsrailli sosyal medya kullanıcısı ölen Filistinlilerle dalga geçti Bombardıman altındaki Gazze'de her gün binlerce sivil can verirken, İsrailli kadın altına ketçaptan kan yaparak ölen Filistinlileri canlandırdı.

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ensonhaber.com

Son dönemlerde türlü krizlere tanıklık eden dünya, bu kez de Filistin-İsrail arasındaki savaşı takip ediyor.

7 Ekim sabahı Hamas güçlerinin İsrail'e karşı bir operasyon başlatması sonrasında Orta Doğu kan gölüne döndü.

İsrail'in de karşılık vermesiyle çatışmalar hız kazanırken iki bölgede de can kayıpları artıyor.

Gazze'de özellikle de sivillerin hedef alındığı savaşta vahşet görüntüleri ortaya çıkıyor.

İsrailli sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları

Aynı zamanda İsrailli bazı sosyal medya kullanıcılarının bombardıman altındaki Gazze ile dalga geçtikleri videolar gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde su, elektrik ve gıdanın verilmediği Gazze'yi hedef alan bir sosyal medya kullanıcısı, çeşmenin altında suyu boşa akıttığı anları dalgaya aldı.

Ölen Filistinlilerle dalga geçti

Bu seferki dalga konusu ise tüyler ürperten cinsten.

Sosyal medya kullanıcısı bir kadın, savaşta bebeğini kaybeden kadınları canlandırdı.

Bir diğer yandan ketçap ile alnına kan simgesi yapan kadın, ölü pozu verdiği anları hesabından paylaştı.