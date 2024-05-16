İsrailli tarihçi profesör Hamas'ı desteklediği iddiasıyla sorgulandı İsrailli tarihçi profesör Ilan Pappe, Hamas destekçisi olduğu iddiasıyla sorgulanırken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sorgunun 2 saat boyunca sürdüğü ve çeşitli sorular sorulduğunu belirtti.

AA

İsrail ordusunun acımasız saldırıları devam ediyor...

İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, Hamas destekçisi olduğu iddiasıyla ABD'nin Detroit Metropolitan Havaalanı'nda yakalanarak sorgulandı.

2 saat boyunca sorgulandı

Pappe, Facebook hesabından havaalanındaki sorguya ilişkin açıklamalarda bulundu.

FBI çalışanı iki kişi tarafından Detroit Metropolitan Havaalanı'na vardığında 2 saat sorgulandığını ve sorgu sırasında telefonunun elinden alındığını anlatan Pappe, sorular karşısında şaşkınlığa uğradığını belirtti.

Sorularıyla köşeye sıkıştırmaya çalıştılar

Pappe, "'Hamas destekçisi misin? İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını düşünüyor musun? Çatışma için çözümün nedir?' gibi sorular sordular." ifadesini kullandı.

FBI'ın, ABD'deki Arap ve Müslüman arkadaşlarının kimler ve ne kadar yakın olduklarını sorduğunu aktaran Pappe, FBI çalışanlarının, İsrailli yetkililer olduğunu düşündüğü kişilerle uzun süre telefonda konuştuklarını söyledi.

Pappe, telefonundaki bütün bilgilerin kopyalandıktan sonra gitmesine izin verildiğini kaydetti.

"Yaşananlar, tarihe Siyonist projenin sonunun başlangıcı olarak geçecek"

İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, 8 Mart'ta, merkezi İngiltere'de bulunan İslami İnsan Hakları Komisyonu'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "Filistin tarihinin en karanlık anı olabileceğini" belirterek, "Yaşananlar, tarihe Siyonist projenin sonunun başlangıcı olarak geçecek." demişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)