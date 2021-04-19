İsrail’de açık alanlarda maske takma zorunluluğunun sona ermesiyle ülkede maske çıkarma akımı başladı.

Dünya genelinde korona ile mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşılama kampanyaları devam ediyor.

Yaklaşık 10 milyon nüfusu bulunan İsrail'de, halkın büyük bir kısmına aşının ilk dozunun uygulanmasıyla başlayan normalleşme dönüş sürecinde yeni adımlar atılmaya başlandı.

Ülkede dün itibarıyla açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

AKIM BAŞLADI

İsrailliler ise maske kararını sevinçle karşıladı.

Ülkede birçok kişi de maske kararını, başlattıkları akımla eğlenceli hale getirdi.

Sosyal medya hesaplarından İsraillilerin paylaştığı videolarda, maskelerin yüzlerden çıkartılması sonrası fırlatıldığı görüldü.

Görüntülerin art arda dizilip verilmesiyle de ortaya eğlenceli bir akım çıktı.

İsrailliler maskelerden kurtulduk akımı başlattı VİDEO