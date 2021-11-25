İşsizlik maaşı ne kadar olacak, belli oldu mu? 2022 işsizlik maaşında son durum

İşsizlik maaşı ne kadar olacak, belli oldu mu? 2022 işsizlik maaşında son durum

Milyonlarca kişi hem asgari ücretin hem de 2022 yılında işsizlik maaşının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Peki, 2022 işsizlik maaşı ne kadar olacak, belli oldu mu?

Milyonlarca işçi, 2022 yılında asgari ücrete gelecek zam oranını heyecanla beklemeye başladı.

Asgari ücretin ne kadar olacağına dair detaylar henüz belli olmadı ancak en geç aralık ortası gibi açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret görüşmelerinin ocak başından önce halledilmesi gündeme gelirken, bir yandan ise işsizlik maaşı gündeme getirildi.

İşten ayrılan ya da çıkarılan ve işsizlik maaşı alan vatandaşlar, 2022 yılında işsizlik maaşının ne kadar olacağını merak ediyor.

Peki, 2022 işsizlik maaşı ne kadar olacak, belli oldu mu? İşte yanıtı...

2022 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

İşsizlik maaşının en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, en yükseği ise yüzde 80’i kadar.

Asgari ücret en az yüzde 30 artarsa en düşük işsizlik maaşı bin 420 liradan bin 846 liraya yükselecek. En yüksek işsizlik maaşı bu durumda 2 bin 840 liradan 3 bin 692 liraya çıkacak.

İşsizlik maaşından yararlanmak için;

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,