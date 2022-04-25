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İşsizlik ödemeleri ne zaman yapılacak 2022?
- Haber Merkezi
- 25.04.2022 - 13:58
Ramazan Bayramı'na az bir süre kala hem tatil süresi hem de birçok ödemenin ne zaman yapılacağı gündeme getirildi.
Bu kapsamda KYK ödemeleri, emekli ödemeleri ve işsizlik sigortasına ilişkin ödemeler araştırma konuları arasında yer aldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik sigortası ödemelerine ilişkin detaylı açıklama yaptı.
Ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağını söyleyen Bilgin'in konuşmasının detaylarına merak edenler, "İşsizlik ödemeleri ne zaman yapılacak 2022?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, İşsizlik ödemeleri ne zaman yapılacak, bayramdan önce yapılır mı 2022? İşte yanıtı...
İşsizlik ödemeleri ne zaman yapılacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.
“5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması gereken Nisan ayına ilişkin ödemeler, Ramazan Bayramı nedeniyle erkene alınarak 29 Nisan tarihinde yapılacaktır.”
Bakan Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.