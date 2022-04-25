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İşsizlik ödemeleri ne zaman yapılacak 2022?

İşsizlik ödemeleri ne zaman yapılacak 2022?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik sigortası ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Peki, İşsizlik ödemeleri ne zaman yapılacak, bayramdan önce yapılır mı 2022?