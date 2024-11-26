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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ve şehir merkezini hedef aldı. El-Basta bölgesinde, Hatemü'l Enbiya Camisi'nin yakınlarında yer alan 4 katlı bir bina, İsrail'in uyarı yapmaksızın düzenlediği hava saldırısı sonucu tamamen yıkıldı. Saldırı, bölgedeki yoğun nüfuslu saatlerde gerçekleştirildi.

Lübnan'ın resmi haber ajansı (NNA), saldırının Nuveyri Caddesi'ndeki Hatemü'l Enbiya Camisi çevresindeki bir binayı hedef aldığını bildirdi. El-Basta, son 4 gün içinde ikinci kez hedef alınmıştı ve bu binada, yerinden edilmiş insanların barındığı kaydedildi.

7 KİŞİ ÖLDÜ 37 KİŞİ YARALANDI

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, saldırılarda 7 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi de yaralandı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, İsrail ordusu Beyrut'un merkezindeki 4 binaya tahliye tehdidi de bulundu. Bu binaların, Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen kurumunun faizsiz finansal yardımlar sunduğu şubeler olduğu ifade ediliyor.

DAHİYE'YE ŞİDDETLİ HAVA SALDIRILARI

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik yoğun hava saldırılarına devam ediyor. Saldırıların ardından, art arda duyulan patlama seslerinin etkisiyle bölgeyi yoğun bir toz ve duman bulutu kapladı.

İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'a ait hedeflere karşı kapsamlı bir saldırı başlattığını açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformunda yaptığı açıklamada, Dahiye bölgesindeki 20 bina için saldırı tehdidinde bulunduklarını belirtti.