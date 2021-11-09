İstanbul'da kendi yansımasını gören keçi camı kırdı

Ziya Gökalp metro istasyonunda kendi yansımasını gören keçinin, kafa atarak asansörün camını kırdığı görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

İstanbul Başakşehir ilçesinde Ziya Gökalp metro istasyonundaki asansörün camı kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye görevlileri, camı kıran kişiyi tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

GÖRÜNTÜLER ŞAŞIRTTI: CAMI KIRAN KEÇİ ÇIKTI

Görüntüleri inceleyen görevliler, iki keçiden birinin asansör camına bir süre baktıktan sonra kafa atmaya başladığını, camın kırılmasının ardından ise uzaklaştıklarını tespit etti.

İşte iki keçinin o anları...

İstanbuda kendi yansımasını gören keçi camı kırdı