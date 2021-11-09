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- İstanbul'da kendi yansımasını gören keçi camı kırdı
İstanbul'da kendi yansımasını gören keçi camı kırdı
Ziya Gökalp metro istasyonunda kendi yansımasını gören keçinin, kafa atarak asansörün camını kırdığı görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.
- DHA
- 09.11.2021 - 16:51
- Güncelleme : 09.11.2021 - 18:00
İstanbul Başakşehir ilçesinde Ziya Gökalp metro istasyonundaki asansörün camı kırıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen belediye görevlileri, camı kıran kişiyi tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
GÖRÜNTÜLER ŞAŞIRTTI: CAMI KIRAN KEÇİ ÇIKTI
Görüntüleri inceleyen görevliler, iki keçiden birinin asansör camına bir süre baktıktan sonra kafa atmaya başladığını, camın kırılmasının ardından ise uzaklaştıklarını tespit etti.
İşte iki keçinin o anları...
İstanbuda kendi yansımasını gören keçi camı kırdı