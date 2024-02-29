İstanbul 2 gündür sis altında! Trafik yoğunlaştı Megakent'te sabah saatlerinde de devam eden yoğun sis nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düşünce trafikte yoğunluk yaşanmaya başladı.

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AA & Ensonhaber

İstanbul'da dün geceden beri devam eden sis, bu sabah da etkisini sürdürdü.

Sabahın erken saatlerinde işe ve okula gitmek için yollara düşen vatandaşlar, yoğun sisle karşılaştı.

Köprüler görünmüyor

Sisin yoğun olmasından dolayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.

Boğaz'ın bazı kesimleri sise gömülmüş durumda. Sis nedeniyle köprüleri uzaktan görmek de mümkün değil.

Görüş mesafesi düştü

Öte yandan bu durum trafiği de etkiledi.

Sürücülerin görüş mesafesi düşmeye başlayınca yoğunluk yaşanmaya başladı.

Vapur seferleri iptal edildi

Deniz seferleri de aksadı... Şehir hatlarında da yoğun sis nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

Sis ve pus nedeniyle ortaya eşsiz görüntüler çıksa da vatandaşlar ulaşımda mağduriyet yaşadı.

Bugün için İstanbulları az bulutlu, 16 derece bir hava bekliyor.