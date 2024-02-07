İstanbul Adalet Sarayı'nda güvenlik önlemleri artırıldı
DHA

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına dün silahlı saldırı düzenlenmişti.

Olayda ilk belirlemelere göre biri kadın, 2 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Güvenlik önlemleri üst seviyede

Olayın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın saldırının gerçekleştiği meydan kısmında ve metrobüs kapısı girişinin olduğu D blokta çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

Zırhlı araçlar bekletildi

Adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer alırken; saldırının başladığı D blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi.

Polislerin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)