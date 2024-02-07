İstanbul Adalet Sarayı'nda güvenlik önlemleri artırıldı

DHA
İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına dün silahlı saldırı düzenlenmişti.
Olayda ilk belirlemelere göre biri kadın, 2 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Güvenlik önlemleri üst seviyede
Olayın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın saldırının gerçekleştiği meydan kısmında ve metrobüs kapısı girişinin olduğu D blokta çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.
Zırhlı araçlar bekletildi
Adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer alırken; saldırının başladığı D blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi.
Polislerin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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