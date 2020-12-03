Uygulama sırasında eşi virüslü olduğu öğrenilen bir kişi, temaslı olduğu gerekçesiyle adliyeye alınmayınca görevlilere tepki gösterdi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Adalet Bakanlığınca başsavcılıklara gönderilen yazı ile adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişlerin HES kodu ile sağlanacağı belirtilmişti.

Karar doğrultusunda Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda, HES kodu uygulaması öğle saati itibarıyla başladı.

Uygulama kapsamında adliye kapısında görevli personeller, vatandaşların HES kodlarını kontrol etti. HES kodu olmayan vatandaşlara kod almaları konusunda yardım eden görevliler, sık sık sosyal mesafeye uymaları ve kapılarda bulunan ateş ölçer cihazlarda ateşlerini kontrol etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

TEMASLI VATANDAŞIN TEPKİSİ

Uygulama sırasında temaslı olduğu tespit edilen bir vatandaş, içeri alınmadı. Eşinin koronavirüs olduğunu söyleyen vatandaş, görevlilere tepki gösterdi. Görevliler tarafından adliyenin önünden uzaklaştırılan vatandaş hakkında yasal işlem yapılacağı öğrenildi.

"İCRA DAİRELERİ ÇOK YOĞUN"

Uygulamadan memnun kaldığını söyleyen Erol Konyar, “İnsanlarımız maalesef yasakları ihlal ediyorlar, dışarıya çıkıyorlar. Özellikle icra daireleri çok yoğun. Hasta olanlar tespit edilip, içeriye girmeleri engellenir. ‘Evde Kal’ uygulaması ile HES kodu oluşturacağım. HES kodu indirdikten sonra inşallah adliyeye giriş yapacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Adalet Sarayı’nda HES kodu uygulaması başladı ViDEO

"ÇOK İYİ BİR UYGULAMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Adliyeye gelen Seda Çalışkan ise, “Tabii ki ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çoğu kişi hiçbir belirti göstermiyor sonuçta. Öyle olunca her yere dokunuyor. Biz de ister istemez maruz kalıyoruz. Ben çok iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.