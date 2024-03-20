İstanbul Adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı

Yerel seçimlere doğru yaklaşılırken, belediye başkan adayları tek tek mal varlıklarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Bu isimlerden biri de Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum oldu.
Kurum, kendisine ve ailesine ait olan mal varlıklarını kamuoyuyla paylaştı.
İşte Murat Kurum'un beyanı şu şekilde:
Taşınmaz / Konut
Ankara - Çankaya'da 1.250.000 TL değerinde
Ankara - Altındağ'da 180.000 TL değerinde
İstanbul - Kağıthane 22.000.000 TL değerinde
Taşınır Otomobil
1.200.000 TL değerinde hususi otomobil
Para ve menkul değer bilgileri
200.000 TL
55.000 Dolar
40.000 Euro
Altın ve mücevherat
Şengül Kurum: 1.910.000 TL değerinde muhtelif altın ve takı
Mehmet Kurum: 381.000 TL değerinde muhtelif altın
Zeynep Kurum: 504.000 TL değerinde muhtelif altın
Hatice Zehra Kurum: 538.000 TL değerinde muhtelif altın
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