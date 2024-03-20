İstanbul Adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum, kendisine ve ailesine ait mal varlığını kamuoyuna bildirdi.

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Yerel seçimlere doğru yaklaşılırken, belediye başkan adayları tek tek mal varlıklarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bu isimlerden biri de Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum oldu.

Kurum, kendisine ve ailesine ait olan mal varlıklarını kamuoyuyla paylaştı.

İşte Murat Kurum'un beyanı şu şekilde:

Taşınmaz / Konut

Ankara - Çankaya'da 1.250.000 TL değerinde

Ankara - Altındağ'da 180.000 TL değerinde

İstanbul - Kağıthane 22.000.000 TL değerinde

Taşınır Otomobil

1.200.000 TL değerinde hususi otomobil

Para ve menkul değer bilgileri

200.000 TL

55.000 Dolar

40.000 Euro

Altın ve mücevherat

Şengül Kurum: 1.910.000 TL değerinde muhtelif altın ve takı

Mehmet Kurum: 381.000 TL değerinde muhtelif altın

Zeynep Kurum: 504.000 TL değerinde muhtelif altın

Hatice Zehra Kurum: 538.000 TL değerinde muhtelif altın