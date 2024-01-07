İstanbul Adayı Murat Kurum: Şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız Adaylığı kesinleştikten sonra ilk paylaşımını yapan Murat Kurum, "Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak." ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum oldu.

Coşkulu bir programla adı açıklanan Kurum, adaylığının resmiyet kazanmasının ardından ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.

Bir video paylaşan Kurum, paylaşımına da şu notu düştü:

"İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız.

Hazırız Kararlıyız

Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak.

YENİDEN İSTANBUL, ŞİMDİ İSTANBUL, SADECE İSTANBUL!"

İstanbullulara birlik dayanışma ve hizmet sözü veren Kurum, videoda halka seslendiği cümlelerde ise şu ifadelere yer verdi:

Değerli İstanbullu kardeşim.



Hayaller bilirim Fatih’in uykularını kaçıran. Aminler bilirim Eyüp Sultan’ı ağlatan. Fetihler bilirim yavuz gücüyle kıtaları aşan. Hedefler bilirim Yıldırım hızıyla ilerleyen.



Fermanlar bilirim kalplere Süleyman merhametiyle dolan. Eserler bilirim Sinan görkemi ile kucaklanan. Alınlar bilirim Abdülhamid Han aşkıyla secdeye uzanan. Zafer üstüne zaferler bilirim Mustafa Kemal Atatürk cesareti ile kuşanan. Hasretler bilirim Nazım’ı memleketinden koparan, sevdalar bilirim Turgut Uyar’ın kalbini kıran.



Tepeler bilirim Yahya Kemal’in ruhunu sızlatan. Erguvanlar bilirim İbrahim Çallı’nın renklerini heyecanlandıran. Şiirler bilirim Necip Fazıl’ı karanlıktan karanlıktan aydınlığa çıkartan.



Sevgili İstanbullu kardeşim;



En çok seni bilirim. Emeğin değerli, ekmeğin bereketli, evin huzurlu, geleceğin umutludur.



Medeniyetin beşiği, tarihin emaneti, dünyanın kalbi ve memleketin gözbebeği İstanbul'un tek sahibi olmana rağmen yaşadığın zorlukları, çektiğin çileleri ve duyduğun kaygıları da bilirim.



Yüzbinlerce konutun dönüşümünü sağlamış, yüzlerce çevreci projeyle şehrin nefesine nefes katmış, onlarca millet bahçesi kazandırmış, deprem, selde, yangında, afette milletimizin zor gününde her anında yanında olmuş bir kardeşiniz olarak söz veriyorum.



Türkiye Yüzyılı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacağım. Yollarında, caddelerinde, ulaşım çilesi bitene kadar sokakları huzur ve güvenle dolana kadar durmayacağım. Sadece İstanbul için çalışacağım.

"Tüm halkımızla birlikte şimdi İstanbul diyeceğiz"