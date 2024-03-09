İstanbul adayı Murat Kurum'a özel yeni seçim şarkısı: 'Tüm dertleri çözecek' Adına Karadeniz müziği ile yeni bir şarkı bestelenen Murat Kurum, klibi sosyal medya hesabından, "Biraz da Karadeniz havası" ifadeleriyle paylaştı.

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ensonhaber.com

Seçimlere damga vuran çalışmalardan biri de hiç şüphesiz yapılan şarkılar.

AK Parti seçim şarkısında büyük bir başarı ortaya koyuyor.

Yıllarca dillere pelesenk olan şarkılar, hafızalardaki yerlerini koruyor.

Kimi sanatçılar da bu çalışmalara destek vererek adaylara özel yeni şarkılar yapıyor.

Bir yeni seçim şarkısı daha

Yerel seçim öncesi sahaya inerek projelerini açıklayan Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum da, adına şarkılar yazılan bir isim.

Kurum için hazırlanan şarkılara bir yenisi daha eklendi. Bu kez ise alışılmışın dışında yazılan şarkı, Karadeniz müziği ile hazırlandı.

Grup İmera, Murat Kurum için özel bir şarkı besteledi.

Vaatlerine yer verildi

Şarkıyla hazırlanan klibi sosyal medya hesabından paylaşan Murat Kurum, "Biraz da Karadeniz havası. Teşekkürler Grup İmera." notunu ekledi.

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan videoda, Kurum'un vatandaşlarla samimi anlarına ve İstanbul manzaralarına yer verildi.

Şarkı sözlerine ise Murat Kurum'un vaatlerine vurgu yapıldı.

İşte şarkının sözleri...

"Hazır mısın İstanbul

Murat Kurum geliyor

Hizmeti İstanbul’un yollarına seriyor

Sizlere dürüst yorum

İstanbul’da zor durum

Tüm dertleri çözecek

Geliyor Murat Kurum

İstanbul yaşadığın fetret devri bitecek

Gözlerin aydın olsun

Murat kurum gelecek

Sizlere dürüst yorum

İstanbul'da zor durum

Tüm dertleri çözecek

Geliyor Murat Kurum

Kültür sanat festival

İstanbul yaşayacak

Memleketlerin kalbi İstanbul'da atacak

Sizlere dürüst yorum

İstanbul'da zor durum

Tüm dertleri çözecek

Geliyor Murat Kurum

Sayısız proje ve kentsel dönüşüm ile

Yenilik getiriyor

İstanbul tüm derdini

Kurum'la bitiriyor."