Seçimlere damga vuran çalışmalardan biri de hiç şüphesiz yapılan şarkılar.
AK Parti seçim şarkısında büyük bir başarı ortaya koyuyor.
Yıllarca dillere pelesenk olan şarkılar, hafızalardaki yerlerini koruyor.
Kimi sanatçılar da bu çalışmalara destek vererek adaylara özel yeni şarkılar yapıyor.
Bir yeni seçim şarkısı daha
Yerel seçim öncesi sahaya inerek projelerini açıklayan Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum da, adına şarkılar yazılan bir isim.
Kurum için hazırlanan şarkılara bir yenisi daha eklendi. Bu kez ise alışılmışın dışında yazılan şarkı, Karadeniz müziği ile hazırlandı.
Grup İmera, Murat Kurum için özel bir şarkı besteledi.
Vaatlerine yer verildi
Şarkıyla hazırlanan klibi sosyal medya hesabından paylaşan Murat Kurum, "Biraz da Karadeniz havası. Teşekkürler Grup İmera." notunu ekledi.
Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan videoda, Kurum'un vatandaşlarla samimi anlarına ve İstanbul manzaralarına yer verildi.
Şarkı sözlerine ise Murat Kurum'un vaatlerine vurgu yapıldı.
İşte şarkının sözleri...
"Hazır mısın İstanbul
Murat Kurum geliyor
Hizmeti İstanbul’un yollarına seriyor
Sizlere dürüst yorum
İstanbul’da zor durum
Tüm dertleri çözecek
Geliyor Murat Kurum
İstanbul yaşadığın fetret devri bitecek
Gözlerin aydın olsun
Murat kurum gelecek
Sizlere dürüst yorum
İstanbul'da zor durum
Tüm dertleri çözecek
Geliyor Murat Kurum
Kültür sanat festival
İstanbul yaşayacak
Memleketlerin kalbi İstanbul'da atacak
Sizlere dürüst yorum
İstanbul'da zor durum
Tüm dertleri çözecek
Geliyor Murat Kurum
Sayısız proje ve kentsel dönüşüm ile
Yenilik getiriyor
İstanbul tüm derdini
Kurum'la bitiriyor."
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