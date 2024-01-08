Murat Kurum'dan deprem açıklaması: 39 ilçede çalışacağız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "Biz her seçim kampanyamıza Eyüp Sultan'dan başlarız ardından da Sultan Fatih, ardından da büyük bir motivasyonla çalışmaya başlarız" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına Eyüpsultan'dan başladı.

Eyüpsultan Camii’nde sabah namazını kılan Murat Kurum ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ni ziyaret eden Kurum, ardından açıklamalarda bulundu.

"Medeniyetin başkenti diyoruz İstanbulumuza"

İstanbul'un önemli sorunlarına değinerek çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

Bu mukaddes şehrin şehremini olmak için yola çıktık, Allah bizi İstanbullu hemşehrilerimize mahcup etmesin. Her sokağında tarih, kültür var. 5 bin yıllık bu medeniyete baktığınızda camileri ile medreseleri ile ecdadımızın bize bıraktığı mirasımız var. Medeniyetin başkenti diyoruz İstanbulumuza. Biz her seçim kampanyamıza Eyüp Sultan'dan başlarız ardından da Sultan Fatih, ardından da büyük bir motivasyonla çalışmaya başlarız.

"Sultan Fatih’ten aldığımız ilhamla geleceğe taşıyacağız"

Bir önemli ziyaretimiz de bu güzel şehre hizmet etmiş, herkesin duasını almış rahmetli Kadir ağabeyimizi ziyaret ettik. Dualarımızı ettik, buradan bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına.

Sultan Fatih bu kutlu şehri fethederken sürekli yenilemek, 21 yaşında bu şehrin her sokağında her mahallesinde medeniyetin bize bıraktığı izleri biz de Sultan Fatih’ten aldığımız ilhamla geleceğe taşıyacağız.

"İstanbul'un deprem riskini bertaraf edeceğiz"

Sultan Fatih'in emanetine hep birlikte sahip çıkacağız. Daima yeniliğin arkasından koşacağız ve İstanbul'da her rengimizi kucaklayacağız.

16 milyon İstanbullu kardeşimizle birlikte bu aziz şehri ihya etmek için gayret göstereceğiz.



Deprem riski için tüm İstanbul'da 39 ilçede çalışmaları yapacağız, daha önce nerede bir deprem olsa nerede bir sel olsa yangın olsa biz tüm ekiplerimizle oradaydık, bunu şu an burada tüm İstanbul'da uygulayacak çalışmaları da yapacağız ve İstanbul'un deprem riskini bertaraf edeceğiz.

"Trafik karmaşasının giderildiği bir İstanbul olacak"