İstanbul Adayı Murat Kurum'dan Esenler'e ziyaret! 'Omuz omuza çalışacağız...' 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarını sürdüren İstanbul Adayı Murat Kurum, Esenler ziyaretinde Başkan Mehmet Tevfik Göksu ile birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yerel seçimler için takvim işliyor.

AK Parti'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu süreçte büyük önem taşıyan İstanbul için sahada büyük bir mücadele ortaya koyuluyor.

Esenler'i ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, hemen her gün ilçe ziyaretlerinde bulunuyor.

Kurum'un dünkü adresi de Esenler oldu.

Başkan Tevfik Göksu eşlik etti

Burada sevgi seliyle karşılanan Murat Kurum 7'den 7'e tüm vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu tarafından karşılandı.

Burada ziyaretleri birlikte gerçekleştiren iki isim ardından Dörtyol Meydanı'nda vatandaşlara seslendi.

"Tevfik Başkanımla omuz omuza çalışacağım"

Murat Kurum, birlik ve beraberlik mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

"Ben de kardeşiniz olarak Tevfik Başkanımla birlikte el ele omuz omuza Esenlerimiz için İstanbulumuz için gece-gündüz çalışacağım. Gece-gündüz koşturacağım."