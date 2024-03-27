İstanbul adayı Murat Kurum'dan gençlere mektup: 'Endişesiz bir yaşam sürmeniz için çok çalıştım' İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, gençlere gönderdiği dijital mektupta depreme dikkat çekerek, "Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan İstanbul kazanacak” ifadelerini kullandı.

İHA

Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde en çok dikkat çeken adaylarından biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum.

Seçim süreci boyunca sahada hummalı çalışmalar yürüten Kurum, vaatleriyle de heyecanlandırdı.

İstanbulluların 5 yıl boyunca mahrum kaldığı hizmetleri daha fazla geliştirerek projeler hazırlayan Murat Kurum; gençleri, kadınları, yaşlıları, depremi ve ulaşımı ele aldı.

Samimi diyaloglarıyla da 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Kurum, seçime 3 gün kala gençlere dijital mektup gönderdi.

"Deprem algı dinlemez"

Mektubunda İstanbul’da beklenen depreme dikkat çeken Kurum, şu ifadelere yer verdi:

“Kabul etmek gerekir ki İstanbul, depremi bekliyor. Bölgedeki en ufak sarsıntı bile yüreklerimizi ağzımıza getiriyor. Hissettiğiniz son depremde, o birkaç saniyede, içinizde uyanan duygu neydi? O an zihninizde size dayatılan algılar mı vardı, yoksa hayatta kalma isteği mi? Tabii ki hayatta kalma isteği. Çünkü deprem algı dinlemez."

"Endişesiz bir yaşam sürmeniz için çok çalıştım"

Bugüne kadar aldığı görevlerde, ülkenin dört bir yanında vatandaşların sorunlarına çözümler ürettiğini dile getiren Kurum, sözlerine şöyle devam etti.

“Deprem, yangın ve sel gibi Türkiye’nin gördüğü en büyük afetlerde vatandaşımızın yaralarını sarmak için ekibimle birlikte mücadele ettim. Şimdi sıra İstanbul’un hayati sorunlarının üstesinden gelmekte. Sizleri bekleyen geleceği güvenle inşa etmek ve İstanbul’da endişesiz bir yaşam sürmeniz için çok çalıştım. Birçok proje geliştirdim. Bilim insanlarının işaret ettiği o kaçınılmaz gün gelmeden yani deprem kapıyı çalmadan harekete geçeceğiz. 1 Nisan’dan itibaren yapacağımız işler sayesinde depreme hazır bir İstanbul’da, evinizin huzuru ve odanızın sıcaklığı sizi sarmaya devam edecek. İşte size sözüm budur.

"Tüm yaşam alanları güvenli olana dek çalışacağım"

İstanbul’u en hızlı şekilde depreme hazırlamak amacıyla yola çıktığının altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

“Açık ve net konuşacağım. Deprem geldiğinde sizce kimin algı yönetimi ya da şov yaptığının, kimin rakibine sataştığının bir önemi olacak mı? Elbette hayır. İşim ne oyun oynamak ne de rol yapmaktır. İşim; İstanbul’u olabildiğince en erken vakitte depreme hazır hale getirmektir. İşim; muhtemel depremdeki can kayıplarını engelleyici tedbirleri şimdiden almaktır. Çünkü İstanbul için deprem, algı değil gerçek ve ne yazık ki gelecektir. Sadece İstanbul için tüm yaşam alanları güvenli olana dek çalışacağım.

"Bu seçimi İstanbul kazanacak, siz kazanacaksınız"

Önünüzde inşallah uzun bir ömür var. Tüm gayretim; o depremden sonra evinizde, ailenizle birlikte hayatınıza sapasağlam devam etmeniz için olacaktır. Bunun tek yolu, vakit kaybetmeden harekete geçmektir. Söz veriyorum! Bu seçimi İstanbul kazanacak, siz kazanacaksınız! Çünkü aslolan hayattır. 31 Mart, senin için sağlam ve dirençli bir İstanbul’da yaşamak adına tarihi bir fırsat. Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan İstanbul kazanacak."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)