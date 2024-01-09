İstanbul Adayı Murat Kurum'dan MHP'ye ziyaret: '31 Mart akşamı hep beraber sevineceğiz' MHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret eden İstanbul İBB Başkan adayı Murat Kurum, alkışlarla ve çiçeklerle karşılandı. Kurum partililere destek için teşekkürlerini iletti.

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İHA

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, ziyaretlerini sürdürüyor.

Bugün de yoğun bir gündemi bulunan Murat Kurum'un, bu kez adresi MHP İstanbul İl Başkanlığı oldu.

Burada alkışlar ve çiçeklerle karşılanan Kurum, herkesle tek tek el sıkıştı. Partililerden Kurum'a destek geldi.

Ay-yıldızlı tablo hediye edildi

Bunun üzerine Kurum, "Birlikte kazanacağız.” dedi.

Ardından MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ile bir araya gelen Murat Kurum, Selim'e destekleri için teşekkür etti.

Öte yandan Selim tarafından, Kurum’a ay yıldızlı tablo hediye edildi.

“31 Mart akşamı hep beraber sevineceğiz”

Ziyarette konuşan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Bu ittifak kanla kuruldu. Bayrağımızdaki renk de kanımızın rengi, şehitlerimizin kanının rengi. İnşallah bu ittifakı ilelebet devam ettireceğiz. Genel başkanlarımızın hukukunu, ülkemizin hukukunu hep birlikte koruyacağız. 31 Mart akşamı da hep beraber sevineceğiz. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’e hürmetlerimi arz ediyorum. Yine İl Başkanı kıymetli kardeşime, buradaki ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah bizi milletimize, 7’den 70’e tüm İstanbullulara utandırmasın diyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)