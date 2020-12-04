İstanbul Adliyesi'ne girişler HES koduyla yapılıyor

Dün başlayan uygulama kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen vatandaşlara HES kodu sorulurken, bu işlem nedeniyle C blok girişinde kuyruk oluştu.

Adalet Bakanlığınca, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda adliyelerde ve yargı teşkilatlarındaki yeni uygulama kapsamında, işleri için adliyelere gidenlere HES kodu sorulmaya devam edildi.

Dün başlayan uygulama kapsamında, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen vatandaşlara HES kodu soruldu.

Bu işlem nedeniyle C blok girişinde iki uzun kuyruk oluştu.

SIRA GELMEDEN KODLARINI HAZIRLADILAR

Vatandaşların HES kodlarını kontrol eden ve risksiz olanları binaya alan güvenlik görevlileri, sık sık kendilerine sıra gelmeden kodlarını hazırlamaları için uyarı yaptı.

İstanbul Adliyesi'nde HES kodu kuyruğu ViDEO