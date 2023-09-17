İstanbul'da iki gemi çarpıştı! Can kaybı yok Yassıada açıklarında kuru yük gemisi ile konteyner gemisinin çarpıştığı bildirildi. Yassıada açıklarında çarpışan iki gemi Ahırkapı'ya demirletildi.

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AA

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan lojistik yük gemilerinin trafiği, zaman zaman aksaklıklara neden oluyor.

Yassıada açıklarında çarpışan ro-ro gemisi ile kuru yük gemisi, Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konu ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Kuru yük gemisi ile konteyner gemisinin çarpıştığı, herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliğinin tespit edilmediği aktarıldı.

"New Legend" ve "Elbsun" çarpıştı

Yapılan açıklamada, Ahırkapı Demir Bölgesi’nde "New Legend" isimli 228 metre boyundaki kuru yük gemisi ve "Elbsun" isimli 141 metre boyundaki konteyner gemisinin çarpıştığı belirtildi.

İncelemeler sonucunda can kaybına rastlanmadı

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

(Gemilerde) KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yapılan incelemelerde herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği tespit edilmemiştir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)