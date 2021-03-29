İstanbul Ambarlı Limanı'nda konteyner gemisi, iskeleye çarptı

Yanaşma manevrası yapan konteyner gemisi, iskeleye çarptı. Gemi ve iskelede ağır hasar oluştu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, İstanbul Ambarlı Limanı’nda yanaşma manevrası yapan 398,5 metre boyundaki konteyner gemisinin iskeleye çarptığını açıkladı.

Açıklamada, "Liberya Bayraklı MSC TINA isimli 398,5 metre boyundaki konteyner gemisi, 27 Mart 2021 tarihinde Ambarlı'da yanaşma manevrası sırasında Marport'a ait iskeleye çarpmıştır. Kazada, iskelede ve gemide ağır hasar oluşurken, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir.” denildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Geminin hala Ambarlı demir mevkisinde bulunduğu, incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, inceleme sonucuna göre gemi ile ilgili yapılacak işleme karar verileceğini bildirdi.

EVER GİVEN İLE NEREDEYSE AYNI BOYDA

Ambarlı Limanı'nda iskeleye çarpan geminin boyu MSC TINA'nın boyu 398,5 metre.

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given isimli geminin boyu ise 399,94.