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    İstanbul-Ankara kara ulaşımı durdu

    İstanbul-Ankara kara ulaşımı durdu

    İstanbul-Ankara arasında TEM otoyolu ve devlet karayolu, tüm araç trafiğine kapatıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.01.2022 - 21:04
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 21:18
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    Karayolları Genel Müdürlüğü, 23 Ocak 2022 Pazar günü akşam saatlerinden itibaren kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların güncel listesini yayınladı.

    İSTANBUL-ANKARA KARA YOLUNDA ULAŞIM DURDU

    Buna göre, İstanbul-Ankara arasında TEM otoyolu ve devlet karayolu, tüm araç trafiğine kapatıldı.

    İstanbul-Ankara kara ulaşımı durdu #1

    TRAFİĞE KAPANAN DİĞER YOLLAR

    Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı listeye göre, ulaşıma kapanan yollar şu şekilde sıralandı;

    *Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi tır trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır.

    -Konya Seydişehir – Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır.

    -Konya’yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman’a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatılmıştır.

    -Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

    -Pınarbaşı-Gürün, Pınarbaşı-Göksun ve Şarkışla-Pınarbaşı Yolları ulaşıma kapatılmıştır. Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

    -Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

    -Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

    -Kahramanmaraş-Göksun Yolu tır trafiğine kapatılmıştır.

    -Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

    -Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

    -Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

    -Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatılmıştır.

    -Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

    -Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Siverek- Adıyaman Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

    İstanbul-Ankara kara ulaşımı durdu #2



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