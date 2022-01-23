İstanbul-Ankara kara ulaşımı durdu

İstanbul-Ankara arasında TEM otoyolu ve devlet karayolu, tüm araç trafiğine kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 23 Ocak 2022 Pazar günü akşam saatlerinden itibaren kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların güncel listesini yayınladı.

İSTANBUL-ANKARA KARA YOLUNDA ULAŞIM DURDU

Buna göre, İstanbul-Ankara arasında TEM otoyolu ve devlet karayolu, tüm araç trafiğine kapatıldı.

TRAFİĞE KAPANAN DİĞER YOLLAR

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı listeye göre, ulaşıma kapanan yollar şu şekilde sıralandı;

*Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi tır trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır.

-Konya Seydişehir – Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır.

-Konya’yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman’a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatılmıştır.

-Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

-Pınarbaşı-Gürün, Pınarbaşı-Göksun ve Şarkışla-Pınarbaşı Yolları ulaşıma kapatılmıştır. Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

-Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

-Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

-Kahramanmaraş-Göksun Yolu tır trafiğine kapatılmıştır.

-Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

-Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

-Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

-Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatılmıştır.

-Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

-Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Siverek- Adıyaman Yolu ulaşıma kapatılmıştır.



