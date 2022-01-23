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- İstanbul-Ankara kara ulaşımı durdu
İstanbul-Ankara kara ulaşımı durdu
- AA & Ensonhaber
- 23.01.2022 - 21:04
- Güncelleme : 23.01.2022 - 21:18
Karayolları Genel Müdürlüğü, 23 Ocak 2022 Pazar günü akşam saatlerinden itibaren kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların güncel listesini yayınladı.
İSTANBUL-ANKARA KARA YOLUNDA ULAŞIM DURDU
Buna göre, İstanbul-Ankara arasında TEM otoyolu ve devlet karayolu, tüm araç trafiğine kapatıldı.
TRAFİĞE KAPANAN DİĞER YOLLAR
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı listeye göre, ulaşıma kapanan yollar şu şekilde sıralandı;
*Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi tır trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır.
-Konya Seydişehir – Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır.
-Konya’yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman’a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatılmıştır.
-Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
-Pınarbaşı-Gürün, Pınarbaşı-Göksun ve Şarkışla-Pınarbaşı Yolları ulaşıma kapatılmıştır. Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
-Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
-Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
-Kahramanmaraş-Göksun Yolu tır trafiğine kapatılmıştır.
-Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
-Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
-Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
-Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatılmıştır.
-Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
-Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Siverek- Adıyaman Yolu ulaşıma kapatılmıştır.