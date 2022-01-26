İstanbul-Ankara Otoyolu Bolu Dağı Geçidi ulaşıma kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul-Ankara Otoyolu Bolu Dağı Geçidi bölgesinin İstanbul yönünün ulaşıma kapatıldığını açıkladı.

Türkiye 2 gün boyunca kar yağışının etkisi altına girdi.

Yoğun kar yağışı tüm yurtta yaşamı olumsuz etkiledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul-Ankara Otoyolu Bolu Dağı Geçidi bölgesinin İstanbul yönünün geçici olarak ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

KARAYOLLARI'NDAN AÇIKLAMA

26 Ocak 2022 Çarşamba Saat 13.45 itibarıyla ülkemizdeki önemli karayolu güzergahlarında güncel yol durumu aşağıda yer almaktadır:

"İstanbul - Ankara Otoyolu Bolu Dağı Geçidi Tünel İşletme Bölgesinde İstanbul yönü geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır.

"TRAFİK AKIŞI ABANT KAVŞAĞI'NDAN D100'E AKTARILARAK SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Bölgede sol şeritte biriken karın temizlenerek yolun genişletilmesi ve ulaşımın daha güvenli akışı sağlanacaktır. Bu süreçte trafik akışı Abant Kavşağı'ndan D100'e aktarılarak sürdürülmektedir."