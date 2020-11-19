İstanbul artık en pahalı 100 kent arasında

EIU'nun yayınladığı yıllık raporda dünyanın en pahalı 3 şehri sırasıyla Fransa’nın başkenti Paris, Çin’in özel yönetim bölgesi Hong Kong ve İsviçre’nin Zürih kenti olurken İstanbul da ilk yüze girdi.

Economist Intelligence Unit’in (EUI) yeni hazırladığı hayat pahalılığı raporuna göre dünyanın en pahalı kentleri belli oldu.

EIU'nun raporu, yabancı çalışanlar için hazırlanıyor ve uluslararası şirketlerin çalışanlarının iş gezileri ve yabancı çalışanlara yönelik maaş ve masraf ödemelerini belirlemekte kullandığı verilerle hazırlanıyor.

Yeni hazırlanan rapora göre son yıllarda genelde Asya şehirleri sıralamada başı çekiyordu, ancak korona salgını bu yılki sıralamayı değiştirdi.

Yeni hazırlanan bir hayat pahalılığı raporuna göre dünyanın en pahalı üç kenti Hong Kong, Zürih ve Paris oldu.

EN ÇOK YÜKSELEN KENT İSTANBUL

İstanbul ise bir yıl önceki listeye kıyasla pahalılık sıralamasında en çok yükselen kent oldu. İstanbul, 24 sıra birden yükseldi ve dünyanın en pahalı 96. kenti oldu.

PAHALI SİGARALAR

EIU Dünya Yaşam Pahalılığı endeksi, 130 büyük kentte Eylül ayındaki mal ve hizmet fiyatlarını kıyaslıyor.

Genel olarak fiyatlar sabit kaldı, ancak rapora göre temel tüketim maddelerinin fiyatları, diğerlerine kıyasla daha dirençliydi.

Lojistik sorunlar da fiyatları artırırken, tuvalet kağıdı ve makarna gibi ürünlerdeki problemler aynı kategoride fiyatları yükseltti.

Raporda yer verilen 10 mal ve hizmet kategorisinde en büyük artış tütün ve eğlencede görülürken, giyecek fiyatlarında en büyük düşüşü görüldü.