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İstanbul Bağcılar’da yarın belediye başkanı seçimi var

İstanbul Bağcılar’da yarın belediye başkanı seçimi var Kentin en kalabalık ilçelerinden Bağcılar’da yarın belediye başkanı seçimi var. Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı adaylığı için görevden ayrıldı. Bağcılar Belediye Meclisi’nde yarın başkan seçimi gerçekleştirilecek.