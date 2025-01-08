İstanbul Bağcılar’da yarın belediye başkanı seçimi var

Bağcılar'da seçim heyecanı...
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na aday gösterilen Abdullah Özdemir’in Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden ayrılması dolayısıyla belediye meclisi toplantısında yeni başkanın belirlenmesi için yarın seçim yapılacağı bildirildi.
SEÇİM YAPILACAK
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdemir’in AK Parti İstanbul İl Başkanlığına aday gösterilmesiyle boşalan belediye başkanlığı koltuğu için 9 Ocak Perşembe günü saat 15.00’te, belediye meclisinde seçim yapılacak.
Toplantıda meclis üyelerinin kullanacağı oylarla ilçenin yeni belediye başkanı belirlenecek.
GÖREVİ ÖZDEMİR'DEN DEVRALACAK
Seçimin ardından belediye başkanlığı makamında yapılacak devir teslim töreninde Bağcılar’ın yeni belediye başkanı, görevi Özdemir’den devralacak.
Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti.
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