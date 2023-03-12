İstanbul Bakırköy'deki işlek pasajın kolonlarındaki hasar korkutuyor

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından deprem önlemlerinin fazlasıyla konuşulduğu İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir görüntü daha ortaya çıktı.

Bakırköy'de onlarca işyerinin bulunduğu bir pasajda demirlerin eğrildiği ve betonların döküldüğü görüldü.

Yeşilköy Mahallesi'ndeki Canik Pasajı'nın kolonlarındaki görüntü tedirgin etti.

Pasajın dış cephesindeki demirlerin görünmesi, binanın sağlamlığı konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi.

Pasajdaki esnaf, belediye ve dükkan sahiplerinin arasında uzlaşma sağlanırsa sorunun çözüleceğini ifade etti.

Canik Pasajı Yönetim Kurulu Başkanı Mümin Uzun, pasajın sağlam olmadığını iddia ederken esnaf da endişeli olduklarını söyledi.

Kolonlardaki hasar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mümin Uzun,

Bina kolonlarının görüntülerinin çıkmasının ardından Yeşilköy halkı panik oldu. Biz de panik olduk. Binanın durumu iç açıcı değil. Eğer pasaj yıkıma giderse, biz esnaflar olarak ne yaparız diye düşünüyoruz. Burada 71 esnaf var. Bu esnaf mağdur olacak. Yani 1 esnafın yanında en az 2 kişi çalışıyor. Bu sayıyı aile olarak çarptığımızda 500-600 ortalama kişiyi kapsayacak. Yeşilköy halkı buradan faydalanıyor. Her ne kadar biz ekmeğimizi kazansak bile Yeşilköy halkına da burada hizmet sunmuş oluyoruz. Burada hizmet sektöründe aksamalar olacak. Biz mağdur olmak istemiyoruz. Bizi bir yere geçici iskan verip, 1 sene burayı boşaltıp binanın yıkılmasının önünü açarız. Çarşamba günü, bir heyetle görüşme gerçekleştirdik. Belediye Başkanı, yeni bina yapacağı sözünü verdi. Bizi mağdur etmeyeceğinin sözünü aldık. Belediye Başkanımızın çözüm üretmesini bekliyoruz.