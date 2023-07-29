İstanbul barajları alarm veriyor! Son 9 yılın en düşük seviyesi ölçüldü... Aşırı sıcakların etki gösterdiği kente su bağlayan barajların doluluk oranı yüzde 37.77 olarak ölçüldü. Bu veriler, son 9 yılın en düşük seviyesi olarak öne çıkıyor.

İHA Kavurucu sıcaklar İstanbul'da etkili olmaya devam ediyor. Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 37.77 olarak ölçüldü. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 67.12 olarak kayıtlara geçmişti. Son 9 yılın en düşük seviyesi Son rakamlara göre İstanbul'daki barajlardaki su seviyesi son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü. İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle: Alibey Barajı yüzde 19.16 Büyükçekmece Barajı yüzde 18.78 Darlık Barajı yüzde 53.94 Istrancalar Barajı yüzde 34.27 Kazandere Barajı yüzde 7.63 Elmalı Barajı yüzde 28.48 Ömerli Barajı yüzde 70.63 Pabuçdere Barajı yüzde 4.9 Sazlıdere Barajı yüzde 21.56 Terkos Barajı yüzde 25.36