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    İstanbul barajları dolmaya başladı

    Kentin su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarının doluluk oranı geçtiğimiz yıla göre yüzde 90'ların üzerine çıkarak rekor artış gösterdi.
    • 16.04.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 16:09
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    İstanbul barajları dolmaya başladı

    Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde etkili olan kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar, İstanbul’u destekleyen barajların seviyeleri olumsuz etkiledi.

    Buu sene etkili olan yağışlar ise barajları yeniden doldurmaya başladı.

    Geçen sene kuruyan baraj yüzde yüz doldu

    İHA'nın haberine göre, geçen sene kasım ayında doluluk oranı yüzde 4 seviyelerine düşen Kazandere Barajı, bugün itibarıyla yüzde 100 seviyesine ulaştı. Barajdaki fazla dolu savaktan su tahliye ediliyor.

    Papuçdere Barajı ise geçen yıl ağustos ayında 2.04 ölçülürken son verilere göre 96,96 seviyesine yükseldi.

    İstanbul barajları 87,68 seviyesine ulaştı

    Doluluk oranlarında güncel verileri

    • Ömerli Barajı yüzde 85.86,
    • Papuçdere Barajı yüzde 96.96,
    • Sazlıdere Barajı yüzde 66.31,
    • Büyükçekmece Barajı yüzde 95.98,
    • Alibeyköy Barajı yüzde 71.74,
    • Terkos Barajı yüzde 84.32,
    • Kazandere Barajı yüzde 100,
    • Elmalı Barajı yüzde 94.46,
    • Darlık Barajı yüzde 99.06,
    • Istrancalar Barajı yüzde 99.99.

    İstanbul barajları dolmaya başladı #1

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