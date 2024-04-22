İstanbul barajları nefes aldı: Doluluk oranı yüzde 83,1’e yükseldi Günlerdir Megakent'i etkisi altına alan sağanak yağmurlar barajlara can suyu oldu. Doluluk oranında yüzde 92,4 ile Ömerli Barajı ilk sırada.

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İHA

İstanbul’da geçtiğimiz haftadan itibaren yağışlı hava etkili oluyor.

Fırtınayla birlikte şehri etkisi altına alan yağışlar, hafta sonu da devam etti.

Sağanak yağmur, barajlara yaradı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 83,1’e yükseldi.

Ömerli Barajı ilk sırada

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92,4 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 61,18’le Sazlıdere Barajı oldu.

Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Moğlova Kemeri’nin ayaklarının bir kısmının kapandığı görüldü.

Barajda yaşanan kuraklık nedeniyle bir dönem sular çekilmiş ve Mağlova Kemeri tamamen ortaya çıkmıştı.

İSKİ verilerine İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ise şöyle:

Büyükçekmece: 77,16

Sazlıdere: 61,18

Istarancalar: 87,29

Kazandere: 73,59

Pabuçdere: 72,03

Ömerli: 92,4

Darlık: 85,28

Elmalı: 89,62

Terkos: 90,53

Alibey: 67,56

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)