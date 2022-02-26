İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 83.4'e yükseldi

İSKİ verilerine göre, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 83.4 olarak ölçüldü. Elmalı ve Kazandere barajlarında doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

İstanbul'da kurak geçen sonbaharı, barajların doluluk oranlarını da olumsuz etkilemişti.

Yaşanan büyük düşüşler sonrasında 2021 yılının Kasım ayında doluluk oranı yüzde 41.19 olarak ölçülmüştü.

Kış mevsiminin yağışlı geçmesi, İstanbul barajlarının doluluk oranını yükseltti.

SON 12 AYDA ÖLÇÜLEN EN YÜKSEK DEĞER

İSKİ verilerine göre bugünkü baraj doluluk oranı yüzde 83.4 olarak ölçüldü. İSKİ istatistiklerine göre bu oran ay sonları itibariyle son 12 ayda ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Tam bir yıl önce bu gün İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 56.2 olarak ölçülmüştü.

ELMALI VE KAZANDERE’DE ORAN YÜZDE YÜZE ULAŞTI

İstanbul'un barajlarında iki barajı olan Elmalı ve Kazandere Barajları tamamen dolarken doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

İstanbul'un en büyük baraj göllerinden Ömerli'de doluluk oranı yüzde 94.04, Terkoz'da ise yüzde 78.6'ya ulaştı.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle;