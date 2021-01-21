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    İstanbul barajlarında son durum

    İstanbul barajlarında son durum

    Son dönemde kar ve yağmur yağışlarıyla birlikte İstanbul'da barajların doluluk oranı, yüzde 31'in üzerine çıktı.
    • AA
    • 21.01.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 10:55
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    Türkiye uzun bir aranın ardından beklediği yağışlara kavuştu.

    Özellikle son bir haftada yurdun batısı kar ve yağmurun etkisi altına girdi.

    Uzun süre yağış almayan büyük şehirlerdeki barajların su seviyelerindeki düşüş nihayet artışa geçti.

    YÜZDE 31'E ÇIKTI

    İSKİ verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 31,04'e yükseldi.

    Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti.

    Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puana yakın artış göstermiş oldu.

    İstanbul barajlarında son durum #1

    GEÇEN YILA ORANLA DÜŞÜK

    Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 54,09 seviyesindeydi. İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışlarının, baraj doluluk oranlarına olumlu katkı yapması bekleniyor.

    BARAJLARDA SON DURUM

    Son yağışlarla birlikte; Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 30, Sazlıdere yüzde 12, Büyükçekmece yüzde 30, Istrancalar yüze 62 seviyelerine yükseldi.

    İstanbul barajlarında son durum #2

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