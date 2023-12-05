İstanbul barajlarında son durum! Sağanak yağmur can suyu oldu.. Megakent'te kasım ayı boyunca süren yağmurlar, su ihtiyacını karşılayan barajlara yaradı. Sağanak yağmurların ardından doluluk oranı yüzde 34,47'ye ulaştı.

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İstanbul'da son haftalarda şiddetli yağış etkili oluyor.

Yaz mevsiminde yaşanan sıcaklık rekorları, barajları da vurdu.

Ardından sonbahar ve kış mevsimi için umutlar arttı. Megakent'te geçtiğimiz günlerden itibaren yağan yağmurlar kısa sürede barajlara olumlu yansıdı.

Yağmur imdada yetişti: Yüzde 34'ü aştı

Şehri besleyen barajlar alarm verirken kasım ayı boyunca süren yağışlar imdada yetişti.

Bu kapsamda İSKİ, resmi siteden barajlardaki son durumu açıkladı. Bugünkü verilere göre barajlarda su seviyesi yüzde 34,47'ye ulaştı.

Yüzde 16'lara kadar düştü

Baraj doluluk oranı, pazar günü yüzde 33,64 olarak ölçüldü. Kasım ayının başında ise barajlar yüzde 16'lara kadar gerilemişti.

Barajların doluluk oranı

Ömerli: 58,15

Elmalı: 80,04

Darlık: 48,85

Alibey: 43,42

Istrancalar: 30,85

Terkos: 18,71

Büyükçekmece: 21,48

Sazlıdere: 16,76

Kazandere: 14,23

Papuçdere: 10,12