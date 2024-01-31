İstanbul barajlarında su seviyesi yükseliyor: Yüzde 50'yi aştı.. İSKİ verilerine göre İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajlarda ortalama baraj doluluk oranı yüzde 70’e ulaştı.

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DHA

Yurt genelinde yağışlı havalar etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sık sık uyarılar geliyor.

Bu illerden biri de İstanbul.

Megakent'te kasım ayından bu yana şiddetli yağışlar etkili oluyor. Kurak geçen yaz mevsiminin ardından yağmur, sinyal veren barajlara adeta can suyu oldu.

Doluluk yüzde 70'e ulaştı

Böylelikle baraj göllerindeki su seviyesi yükselerek yüzde 70’i geçti.

İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde bugün itibariyle yüzde 70,05 olarak ölçülen barajların doluluk oranları, geçtiğimiz aylarda yüzde 16'ya kadar gerilemişti.

İSKİ istatistiklerine göre bir yıl önce aynı tarihte baraj doluluk oranı ortalama yüzde 51,11 olarak ölçülmüştü.

Büyükçekmece Gölü'nde büyük değişim

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Büyükçekmece Barajı da, bu artıştan olumlu yönde etkilendi.

Baraj gölündeki doluluk oranı, geçtiğimiz ekim ayında yüzde 3,86'ya kadar gerilemişti. Barajdan su alımı İSKİ tarafından kesilmişti. Yağışlardan olumlu etkilenen baraj gölünde doluluk oranı bugün yüzde 66,48 olarak ölçüldü.

Elmalı barajı zirvede

Baraj gölündeki değişim havadan da görüntülendi. İstanbul'un barajlarında en yüksek doluluk oranı yüzde 89,21 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

Elmalı Barajı'nı yüzde 86,97 doluluk oranıyla Ömerli Barajı izledi. İSKİ verilerine göre doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 36,66 ile Papuçdere Barajı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları:

Elmalı yüzde 89,21

Ömerli yüzde 86,97

Darlık yüzde 85,44

Alibeyköy yüzde 76,6

Istrancalar yüzde 70,33

Büyükçekmece yüzde 66,48

Terkos yüzde 60,59

Kazandere yüzde 60,84

Sazlıdere yüzde 48,99

Papuçdere yüzde 36,66

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)